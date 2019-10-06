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Бавария – Хоффенхайм – 1:2 – видео голов и обзор матча

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Бавария – Хоффенхайм – 1:2 – видео голов и обзор матча
Бавария – Хоффенхайм / ФК Бавария

В матче 7 тура Бундеслиги Бавария дома сенсационно уступила Хоффенхайму. Смотрите видео голов и обзор матча.

73’ Роберт Левандовски
 
Саркис Адамян 54’
Саркис Адамян 79’
54’ Саркис Адамян
73’ Роберт Левандовски
79’ Саркис Адамян

Чемпионат Германии 2019/20, 7-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Левандовски, 73 – Адамян, 54, 79

Бавария уступила Хоффенхайму, Шальке и Боруссия Д лишились побед на последних секундах

Бавария в рамках 7 тура Бундеслиги дома принимала Хоффенхайм. В первом тайме команды не отличались голами, зато после перерыва сельская команда вышла вперед усилиями Саркиса Адамяна. На 73-й минуте Роберт Левандовски забил в 10 матче подряд, но вскоре Адамян оформил дубль и принес победу Хоффенхайма.

Бавария после 7 туров набрала 14 очков и лидирует в турнирной таблице, но столько же очков имеют Фрайбург, РБ Лейпциг, Шальке и Байер. Хоффенхайм набрал 8 пунктов и находится на 11 позиции.

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