Баварія – Хайденхайм – 5:4 – відео голів та огляд матчу

Баварія у феєричному матчі здолала Хайденхайм (5:4) та вийшла у півфінал Кубка Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Хайденхайм.

Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Баварія – Хайденхайм – 5:4

Голи: Горецка, 12, Мюллєр, 53, Лєвандовскі, 55, 84 (пенальті), Гнабрі, 65 – Глатцель, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Вилучення: Зюле, 15 (Б)

Баварія швидко відкрила рахунок, проте вже на 15-й хвилині залишилась у меншості після вилучення Зюле. Перший тайм завершився з рахунком 1:1, а от у другій половині гри розпочались справжні гойдалки.

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Хайденхайм ще двічі вразив ворота чинних чемпіонів, проте Баварія забила 3 голи у відповідь та перемогла з підсумковим рахунком 5:4, оформивши вихід у півфінал Кубка Німеччини. До цієї стадії турніру також пробились Гамбург, Вердер та РБ Лейпциг.

Жеребкування 1/2 фіналу пройде 7 квітня.