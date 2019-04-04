Бавария – Хайденхайм – 5:4 – видео голов и обзор матча

Бавария в феерическом матче одолела Хайденхайм (5:4) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Хайденхайм.

Кубок Германии, 1/4 финала

Бавария – Хайденхайм – 5:4

Голы: Горецка, 12, Мюллер, 53, Левандовски, 55, 84 (пенальти), Гнабри, 65 – Глатцель, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Удаление: Зюле, 15 (Б)

Бавария быстро открыла счет, однако уже на 15-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Зюле. Первый тайм завершился со счетом 1:1, а вот во второй половине игры начались настоящие качели.

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Хайденхайм еще дважды поразил ворота действующих чемпионов, однако Бавария забила 3 ​​гола в ответ и победила с итоговым счетом 5:4, оформив выход в полуфинал Кубка Германии. В эту стадию турнира также пробились Гамбург, Вердер и РБ Лейпциг.

Жеребьевка 1/2 финала пройдет 7 апреля.