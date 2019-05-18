Баварія – Айнтрахт: пряма відеотрансляція матчу, в якому мюнхенцям для чемпіонства достатньо не програти

Баварія зустрічається з Айнтрахтом в рамках 34-го туру Бундесліги. Онлайн-трансляція гри – на сайті "Футбол 24".

Поєдинок 34-го туру чемпіонату Німеччини Баварія – Айнтрахт Франкфурт розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Баварії для завоювання чемпіонства достатньо не програти, але Айнтрахту потрібні 3 очки, позаяк команда все ще сподівається на путівку в Лігу чемпіонів. У паралельному матчі Борусія Д, яка відстає на 2 очки від мюнхенців, грає проти Борусії М.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями