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Баварія – Айнтрахт: пряма відеотрансляція матчу, в якому мюнхенцям для чемпіонства достатньо не програти

18 травня 15:35 201 Читать на русском
Баварія – Айнтрахт: пряма відеотрансляція матчу, в якому мюнхенцям для чемпіонства достатньо не програти
Баварія – Айнтрахт: пряма відеотрансляція матчу 18.05.2019

Баварія зустрічається з Айнтрахтом в рамках 34-го туру Бундесліги. Онлайн-трансляція гри – на сайті "Футбол 24".

4’ Кінгслі Коман
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен
 
Себастьян Аллє 50’
4’ Кінгслі Коман
50’ Себастьян Аллє
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен

Поєдинок 34-го туру чемпіонату Німеччини Баварія – Айнтрахт Франкфурт розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Баварії для завоювання чемпіонства достатньо не програти, але Айнтрахту потрібні 3 очки, позаяк команда все ще сподівається на путівку в Лігу чемпіонів. У паралельному матчі Борусія Д, яка відстає на 2 очки від мюнхенців, грає проти Борусії М.

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Відеоновини Головне Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Баварія Баварія Баварія - Айнтрахт Франкфурт
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