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Бавария – Айнтрахт: прямая видеотрансляция матча, в котором мюнхенцам для чемпионства достаточно не проиграть

18 мая 15:37 140 Читати українською
Бавария – Айнтрахт: прямая видеотрансляция матча, в котором мюнхенцам для чемпионства достаточно не проиграть
Бавария – Айнтрахт: прямая видеотрансляция матча 18/05/2019

Бавария встречается с Айнтрахтом в рамках 34-го тура Бундеслиги. Онлайн-трансляция игры – на сайте "Футбол 24".

4’ Кингсли Коман
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен
 
Себастьян Алле 50’
4’ Кингсли Коман
50’ Себастьян Алле
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен

Поединок 34-го тура чемпионата Германии Бавария – Айнтрахт Франкфурт начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Баварии для завоевания чемпионства достаточно не проиграть, но Айнтрахту нужны 3 очка, поскольку команда все еще надеется на путевку в Лигу чемпионов. В параллельном матче Боруссия Д, которая отстает на 2 очка от мюнхенцев, играет против Боруссии М.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями

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Бавария Бавария Германия Видеоновости Главное Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Бавария - Айнтрахт Франкфурт
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