Бавария – Айнтрахт: прямая видеотрансляция матча, в котором мюнхенцам для чемпионства достаточно не проиграть

Бавария встречается с Айнтрахтом в рамках 34-го тура Бундеслиги. Онлайн-трансляция игры – на сайте "Футбол 24".

Поединок 34-го тура чемпионата Германии Бавария – Айнтрахт Франкфурт начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Баварии для завоевания чемпионства достаточно не проиграть, но Айнтрахту нужны 3 очка, поскольку команда все еще надеется на путевку в Лигу чемпионов. В параллельном матче Боруссия Д, которая отстает на 2 очка от мюнхенцев, играет против Боруссии М.

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