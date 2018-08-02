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Бацула підтвердив перехід у Кортрейк

09:29 214 Читать на русском
Бацула підтвердив перехід у Кортрейк
Андрій Бацула (з м'ячем) / ФК Олександрія

Оборонець Андрій Бацула змінив Олександрію на бельгійський Кортрейк.

"Трансфер відбувся. У четвер відбудеться медогляд, із проходженням якого проблем викинути не має. Дуже вдячний Володимиру Шарану за те, що допоміг у всіх аспектах цього трансферу. Він умовив президента, що мені потрібно дати шанс спробувати власні сили сили в Європі.

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Цей трансфер у великій мірі відбувся завдяки йому. Можливо, вдасться зіграти вже цих вихідних, якщо завершиться паперова бюрократія", – розповів Бацула в ефірі Футбол 1.

За інформацією телеканалу, перехід українця коштував Кортрейку 500 тисяч євро. Контракт із фламандцями Андрій Бацула має підписати за схемою 3+2.

Відзначимо, що раніше за Кортрейк грали екс-"динамівець" Євген Макаренко, який влітку перейшов до Андерлехта, та колишній "гірник" Пилип Будківський.

Теги
Бельгія Трансфери Кортрейк Кортрейк Трансфери чемпіонату України Українці за кордоном Андрій Бацула Андрій Бацула Олександрія Олександрія
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