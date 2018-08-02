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Бацула подтвердил переход в Кортрейк

09:30 60 Читати українською
Бацула подтвердил переход в Кортрейк
Андрей Бацула (с мячом) / ФК Александрия

Защитник Андрей Бацула сменил Александрию на бельгийский Кортрейк.

"Трансфер состоялся. В четверг состоится медосмотр, с прохождением которого проблем выбросить нет. Очень благодарен Владимиру Шарану за то, что помог во всех аспектах этого трансфера. Он уговорил президента, что мне нужно дать шанс попробовать свои силы силах в Европе.

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Этот трансфер в большой степени состоялся благодаря ему. Возможно, удастся сыграть уже в эти выходные, если завершится бумажная волокита", – рассказал Бацула в эфире Футбол 1.

По информации телеканала, переход украинца стоил Кортрейку 500 тысяч евро. Контракт с фламандцами Андрей Бацула должен подписать по схеме 3+2.

Отметим, что раньше за Кортрейк играли экс-"динамовец" Евгений Макаренко, который летом перешел в Андерлехт, и бывший "горняк" Филипп Будковский.

Теги
Украинцы за рубежом Трансферы Бельгия Кортрейк Кортрейк Трансферы чемпионата Украины Андрей Бацула Андрей Бацула Александрия Александрия
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