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Батько Яремчука не зміг стримати сліз після дебютного гола Романа за збірну України – зворушливе відео

16:43 924 Читать на русском
Батько Яремчука не зміг стримати сліз після дебютного гола Романа за збірну України – зворушливе відео
Роман Яремчук / фото Євгена Кравса

Роман Яремчук відзначився дебютним голом за збірну України у поєдинку проти Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Нападник національної команди України Роман Яремчук забив гол у ворота збірної Сербії у поєдинку кваліфікації до Євро-2020.

Яремчук: Дуже радий забити свій перший гол за збірну у Львові

Це взяття воріт стало дебютним для 23-річного форварда в офіційному матчі у складі збірної України, для цього йому знадобилося провести 7 поєдинків.

Батьки нападника були присутні на трибунах Арени Львів, а батько навіть не зміг стримати сліз після гола сина.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія Відеоновини Роман Яремчук Роман Яремчук
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