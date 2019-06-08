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Отец Яремчука не смог сдержать слез после дебютного гола Романа за сборную Украины – трогательное видео

16:43 161 Читати українською
Отец Яремчука не смог сдержать слез после дебютного гола Романа за сборную Украины – трогательное видео
Роман Яремчук / фото Евгения Кравса

Роман Яремчук отличился дебютным голом за сборную Украины в поединке против Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Нападающий национальной команды Украины Роман Яремчук забил гол в ворота сборной Сербии в поединке квалификации к Евро-2020.

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Это взятие ворот стало дебютным для 23-летнего форварда в официальном матче в составе сборной Украины, для этого ему понадобилось провести 7 поединков.

Родители нападающего присутствовали на трибунах Арены Львов, а отец даже не смог сдержать слез после гола сына.

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Теги
Евро-2020 Видеоновости Украина - Сербия Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук
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