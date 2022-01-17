Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі вправний до виадок не лише на футбольному полі.

Поляк зі своєю дружиною Анною часто постять в інтернеті веселі відео, але цього разу компаньйонкою футболіста стала одна із донечок.

Лєвандовскі отримав чергову нагороду за підсумками 2021 року

Вочевидь, Лєвандовскі потрібно було зробити дівчинці зачіску. Іноді це справді буває складним завдання. Зрештою, Роберт вдався до допомоги сучасних технологій. Вийшло дуже навіть непогано.

Нагадаємо, Роберт та Анна Лєвандовскі виховують двох дочок – Клара народилася у 2017 році, а Лора – у 2020 році.