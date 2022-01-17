Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски готов к выдумкам не только на футбольном поле.

Поляк со своей женой Анной часто постят в интернете веселые видео, но на этот раз компаньонкой футболиста стала одна из дочерей.

Левандовски получил очередную награду по итогам 2021 года

Очевидно, Левандовски нужно было сделать девочку прическу. Иногда это действительно бывает сложной задачей. В конце концов, Роберт прибег к помощи современных технологий. Получилось очень даже неплохо.

Напомним, Роберт и Анна Левандовски воспитывают двух дочерей – Клара родилась в 2017 году, а Лора – в 2020 году.