ЧС-2018: менеджер збірної Німеччини Бірхофф назвав винуватців сенсаційного вильоту

Легенда збірної Німеччини, екс-форвард Мілана Олівер Бірхофф проаналізував причини сенсаційного фіаско Бундестім на Чемпіонаті світу 2018.
Півзахисник Арсенала Месут Озіл став одним з головних винуватців провалу німців на ЧС-2018 за версією фанатів та ЗМІ. Чемпіон Європи-1996, який працює менеджером Бундесманшафт, згоден з цим.
Південна Корея – Німеччина: Озіл створив 7 гольових моментів та встановив рекорд ЧС-2018
Перед стартом Мундіалю Озіл разом з Ілкаєм Гюндоганом зробили скандальне фото з президентом Туреччини Ердоганом, в якого не дуже хороша репутація серед німців і демократичної спільноти. Гравці фактично пропіарили політика чужої країни перед виборами, і це розлютило фанатів та пресу.
"Самі лише фото Озіла та Гюндогана не створили неспокій у команді. Однак увесь цей шум у ЗМІ пізніше – вже так. Думаю, ми повинні були рішучіше діяти в цій ситуації.
Зі спортивної точки зору, можливо, треба було викреслити Гюндогана та Озіла зі складу. У збірній Німеччини не прийнято змушувати гравців щось робити. Ми намагаємося пояснити їм причини, переконати їх.
Однак з Озілом цього не вийшло, і тому ми мали подумати над виключенням його із заявки. Він не міг нічого чітко пояснити, тоді як Ілкай Гюндоган все докладно розповів, але це не дозволило йому уникнути масової критики", – розповів Бірхофф у розмові з Die Welt.
На думку німецьких ЗМІ, це відвертий дзвіночок для 29-річного Озіла, що він може завершити кар'єру в збірній Німеччині, у складі якої забив 23 голи за 92 матчі та став чемпіоном світу-2014.
Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018