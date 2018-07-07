ЧС-2018: менеджер збірної Німеччини Бірхофф назвав винуватців сенсаційного вильоту

Легенда збірної Німеччини, екс-форвард Мілана Олівер Бірхофф проаналізував причини сенсаційного фіаско Бундестім на Чемпіонаті світу 2018.

Півзахисник Арсенала Месут Озіл став одним з головних винуватців провалу німців на ЧС-2018 за версією фанатів та ЗМІ. Чемпіон Європи-1996, який працює менеджером Бундесманшафт, згоден з цим.

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Перед стартом Мундіалю Озіл разом з Ілкаєм Гюндоганом зробили скандальне фото з президентом Туреччини Ердоганом, в якого не дуже хороша репутація серед німців і демократичної спільноти. Гравці фактично пропіарили політика чужої країни перед виборами, і це розлютило фанатів та пресу.

"Самі лише фото Озіла та Гюндогана не створили неспокій у команді. Однак увесь цей шум у ЗМІ пізніше – вже так. Думаю, ми повинні були рішучіше діяти в цій ситуації.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 травня 2018 р.

Зі спортивної точки зору, можливо, треба було викреслити Гюндогана та Озіла зі складу. У збірній Німеччини не прийнято змушувати гравців щось робити. Ми намагаємося пояснити їм причини, переконати їх.

Однак з Озілом цього не вийшло, і тому ми мали подумати над виключенням його із заявки. Він не міг нічого чітко пояснити, тоді як Ілкай Гюндоган все докладно розповів, але це не дозволило йому уникнути масової критики", – розповів Бірхофф у розмові з Die Welt.

На думку німецьких ЗМІ, це відвертий дзвіночок для 29-річного Озіла, що він може завершити кар'єру в збірній Німеччині, у складі якої забив 23 голи за 92 матчі та став чемпіоном світу-2014.

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