Мессі-старший вже у Барселоні після невдалих переговорів з ПСЖ
Ліонель Мессі змушує вболівальників губитися в здогадках щодо наступного клубу аргентинця.
Останніми тижнями активізуються чутки про небажання аргентинця продовжувати контракт з ПСЖ, який завершується вже влітку. Хмизу у вогонь вирішив додати Хорхе Мессі.
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У середу (15 лютого) батько Лео мав черговий невдалий раунд переговорів з босами ПСЖ. Відразу після цього Мессі-старший прилетів до Барселони. Журналісти хотіли роздобути бодай якусь інформацію про ціль поїздки, але Хорхе вперто мовчав.
Нагадаємо, влітку 2021-го Мессі покинув Барселону на правах вільного агента, оскільки клуб не міг вписати велетенську зарплату аргентинця під "стелю" Ла Ліги. Фінансові обмеження "кулес" нікуди не ділись, тому повернення Лео у нинішніх умовах виглядає казковим сценарієм.
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