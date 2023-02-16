Останніми тижнями активізуються чутки про небажання аргентинця продовжувати контракт з ПСЖ, який завершується вже влітку. Хмизу у вогонь вирішив додати Хорхе Мессі.

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У середу (15 лютого) батько Лео мав черговий невдалий раунд переговорів з босами ПСЖ. Відразу після цього Мессі-старший прилетів до Барселони. Журналісти хотіли роздобути бодай якусь інформацію про ціль поїздки, але Хорхе вперто мовчав.

Os cuenta @JijantesFC



JORGE MESSI después de la reunión con el PSG ha viajado a Barcelona, acaba de llegar hace unos minutos al aeropuerto del Prat pic.twitter.com/yPBVzAAnpE — Gerard Romero (@gerardromero) February 15, 2023

Нагадаємо, влітку 2021-го Мессі покинув Барселону на правах вільного агента, оскільки клуб не міг вписати велетенську зарплату аргентинця під "стелю" Ла Ліги. Фінансові обмеження "кулес" нікуди не ділись, тому повернення Лео у нинішніх умовах виглядає казковим сценарієм.

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