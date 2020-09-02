Хорхе Мессі вранці 2 вересня прилетів з Аргентини в Барселону, щоб обговорити ситуацію з можливим відходом Ліонеля.

Батько лідера Барселони вже прибув до Іспанії та найближчим часом зустрінеться з президентом "синьо-гранатових" Жозепом-Марією Бартомеу. Хорхе Мессі планує обговорити розрив контракту свого сина з клубом, у якому той провів всю професіональну кар'єру, повідомляє Mundo Deportivo.

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На запитання журналістів батько форварда відповів коротко: "Хлопці, я нічого не знаю. Залишитися буде важко". Також він зазначив, що не спілкувався з Хосепом Гвардіолою про можливість переходу Ліонеля до лав Манчестер Сіті.

Позиції обох сторін кардинально відрізняються – Мессі хоче покинути Барселону вже зараз без сплати клаусули, а клуб пропонує форварду нову угоду до літа 2023 року. Головним претендентом на 33-річного форварда вважається Манчестер Сіті, у якому Ліонель може знову виступати під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

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