Журналіст Еду Агірре поділився думками від трансферної саги навколо потенційного відходу Ліонеля Мессі з Барселони.

Як відомо, Ліонель Мессі висловив бажання піти з Барселони попри ще рік чинного контракту. Аргентинець прагне скористатися пунктом у контракті та покинути клуб безкоштовно, проте "блаугранас" не збираються відпускати свого багаторічного лідера.

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Журналіст Еду Агірре, який є другом Кріштіану Роналду, вбачає у такому рішенні Мессі певну зраду.

"Ліонель кидає Барселону та тікає з корабля, який тоне. Вболівальники не заслуговують такого ставлення. Він не повинен йти таким чином. Для мене Мессі вчиняє найбільшу зраду в історії футболу", – цитує Агірре Marca.

Головним претендентом на 33-річного форварда вважається Манчестер Сіті, у якому Мессі може знову виступати під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

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