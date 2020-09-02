Хорхе Месси утром 2 сентября прилетел из Аргентины в Барселону, чтобы обсудить ситуацию с возможным уходом Лионеля.

Отец лидера Барселоны уже прибыл в Испанию и в ближайшее время встретится с президентом "сине-гранатовых" Жозепом-Марией Бартомеу. Хорхе Месси планирует обсудить разрыв контракта своего сына с клубом, в котором он провел всю профессиональную карьеру, сообщает Mundo Deportivo.

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На вопросы журналистов отец форварда ответил коротко: "Ребята, я ничего не знаю. Остаться будет тяжело". Также он отметил, что не общался с Хосепом Гвардиолой о возможности перехода Лионеля в ряды Манчестер Сити.

Позиции обеих сторон кардинально отличаются – Месси хочет покинуть Барселону уже сейчас без уплаты клаусулы, а клуб предлагает форварду новое соглашение до лета 2023 года. Главным претендентом на 33-летнего форварда считается Манчестер Сити, в котором Лионель может снова выступать под руководством Хосепа Гвардиолы.

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