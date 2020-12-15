На днях у Twitter El Chiringuito TV з'явилась інформація про перемовини Мессі-старшого з представниками ПСЖ у Барселоні. Хорхе не забарився з відповіддю.

Мессі не контактував з жодним клубом щодо трансферу, – Goal

"Фейк. Ще одна вигадка. Я перебуваю в Аргентині з вересня. #Fakenews", – написав у своєму Instagram батько Лео, прикріпивши фото новини про переговори.

Нагадаємо, влітку Ліонель хотів покинути "синьо-гранатових", але все ж вирішив залишитись. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2021 року. У поточному сезоні 33-річний Мессі провів 15 поєдинків за каталонців у всіх турнірах, відзначився вісьмома голами та чотирма асистами.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві