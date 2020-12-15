На днях в Twitter El Chiringuito TV появилась информация о переговорах Месси-старшего с представителями ПСЖ в Барселоне. Хорхе не замедлил с ответом.

Месси не контактировал ни с одним клубом о переходе, – Goal

"Фейк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews", – написал в своем Instagram отец Лео, прикрепив фото новости о переговорах.

Напомним, летом Лионель хотел покинуть "сине-гранатовых", но все же решил остаться. Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года. В текущем сезоне 33-летний Месси провел 15 поединков за каталонцев во всех турнирах, отличился восемью голами и четырьмя ассистами.

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