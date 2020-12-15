Капітан Барселони та його представники не виходили на контакт з жодним клубом для обговорення ситуації щодо потенційного трансферу, повідомляє Goal.com.

Мессі подякував за потрапляння у символічну збірну усіх часів

За інформацією джерела, наразі Ліонель хоче зосередитись на виступах за Барселону та продемонструвати свою найкращу результативність, а тому не поспішає з рішенням щодо свого майбутнього у каталонському клубі. Основними претендентами на Лео називають ПСЖ та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, влітку аргентинець хотів покинути "синьо-гранатових", але все ж вирішив залишитись. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2021 року.

У поточному сезоні 33-річний Мессі провів 15 поєдинків за каталонців у всіх турнірах, відзначився вісьмома голами та чотирма асистами. Барселона ж не демонструє хороший результат у Ла Лізі – 8 сходинка та відставання на 9 пунктів від лідера.

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