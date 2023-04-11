Трагедия постигла семью 19-летнего защитника луганской Зари Ярослава Кисиля.

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"Сегодня мы узнали, что Украина потеряла еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисиля – Валентин Анатольевич Кисиль. Сочувствуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!" – сообщила пресс-служба Зари.

Добавим, что Кисиль-младший только в этом сезоне дебютировал во взрослом футболе. Патрик ван Леувен выпустил молодого защитника на минуту в матче против Александрии (18 ноября).

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