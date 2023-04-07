"Він відправив свою дружину до мене в Угорщину (Іван виступав за Фехервар, – прим.), а сам, щоб ніхто не знав, добровольцем пішов захищати Україну. Він був інвалідом, у нього рука не згиналась. Його не брали, але він спав під військкоматом та випросив.

Тесть Петряка загинув на фронті

Воював він два місяці, а потім побратими сказали, що його вбили, що бачили його тіло. До мене дійшли чутки, що в нього з собою був мій портфель з 34-м номером. Мені скинули фотографію з тієї сторони. Ті, хто воюють в "ДНР".

Тіла не знайшли, але сказали, що можна забрати портфель. Дотепер ми нічого не знаємо, не змогли поховати та попрощатися", – сказав Петряк в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, 48-річний Іван Петренко був на фронті в районі Авдіївки. 12 травня 2022 року дружина Петряка, Юля, розпочала пошуки батька, який не виходив на зв'язок з 6 травня. На жаль, найгірші побоювання родини підтвердились.

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