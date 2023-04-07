Петряк: Загиблого тестя не брали на війну, але він спав під військкоматом та випросив
Півзахисник Шахтаря Іван Петряк розказав про батька дружини, який загинув на війні.
"Він відправив свою дружину до мене в Угорщину (Іван виступав за Фехервар, – прим.), а сам, щоб ніхто не знав, добровольцем пішов захищати Україну. Він був інвалідом, у нього рука не згиналась. Його не брали, але він спав під військкоматом та випросив.
Тесть Петряка загинув на фронті
Воював він два місяці, а потім побратими сказали, що його вбили, що бачили його тіло. До мене дійшли чутки, що в нього з собою був мій портфель з 34-м номером. Мені скинули фотографію з тієї сторони. Ті, хто воюють в "ДНР".
Тіла не знайшли, але сказали, що можна забрати портфель. Дотепер ми нічого не знаємо, не змогли поховати та попрощатися", – сказав Петряк в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.
Нагадаємо, 48-річний Іван Петренко був на фронті в районі Авдіївки. 12 травня 2022 року дружина Петряка, Юля, розпочала пошуки батька, який не виходив на зв'язок з 6 травня. На жаль, найгірші побоювання родини підтвердились.
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