Батько Безуса: Роман не отримав у Дніпрі зарплату за 11 місяців

Колишній півзахисник Дніпра Роман Безус був готовий продовжити виступи за український клуб.

"Фінансування команди припинилося ще перед фіналом Ліги Європи. Але Роман, як і я, звик доводити справу до кінця. Він бачив, що у ньому відчувають потребу. Плюс – у команді з'явився Михайленко. Синові імпонувало ставлення цього наставника, тренувальний процес.

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А ще географічне розташування влаштовувало, адже від Дніпра до Кременчука – рукою подати. Та й у сім'ї з'явилося поповнення, тож Рома був готовим залишитися в Дніпрі. До останнього вірив, що клуб існуватиме…

– Це правда, що йому так і не заплатили за 11 місяців?

– Так, правда.

– Ви судилися?

– Та ні. А що судитися? З ким судитися? Ви ж знаєте", – сказав Анатолій Безус.

Нагадаємо, Роман грав за Дніпро з січня 2015 року по липень 2016, після чого перебрався у чемпіонат Бельгії, де спочатку приєднався до Сент-Трюйдена, а згодом – до Гента, за який виступає і зараз.

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