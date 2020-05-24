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БАТЕ та Динамо Брест розігрують Кубок Білорусі: Мілевський та Нойок – у старті, Хачеріді розпочав фінал у запасі

16:30 517 Читать на русском
БАТЕ та Динамо Брест розігрують Кубок Білорусі: Мілевський та Нойок – у старті, Хачеріді розпочав фінал у запасі
БАТЕ – Динамо Брест: українці у фіналі Кубка Білорусі 24 травня 2020

БАТЕ зустрічається з Динамо Брест у фіналі Кубка Білорусі 2019/20. Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді мають шанс здобути трофей.

Матч БАТЕ – Динамо Брест стартує о 17:00. Обидві команди мають у клубному музеї по 3 завойовані Кубка Білорусі. Динамо Брест та БАТЕ зустрічалися у фіналі сезону 2017/18 – тоді динамівці виявилися сильнішими з рахунком 3:2. Минулого тижня ці ж команди з'ясовували сильнішого в матчі чемпіонату – поєдинок завершився перемогою команди з Борисова.

Мілевський забив, а Динамо Брест програло репетицію фіналу Кубка Білорусі – відео голів та огляд матчу

До слова, у півфіналі Мілевський та Ко вибили Шахтар Юрія Вернидуба – саме команда з Солігорська була чинним володарем титулу.

У стартовому складі Динамо вийдуть два українці – Артем Мілевський та Олександр Нойок. Євген Хачеріді опинився у запасі.

БАТЕ – Динамо Брест: стартові склади команд на фінал Кубка Білорусі

БАТЕ:

Динамо Брест:

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Шахтар – Рух: онлайн-трансляція спарингу
10:14
4973
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Головне Українці за кордоном Світ Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський БАТЕ БАТЕ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок
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