Мілевський забив, а Динамо Брест програло репетицію фіналу Кубка Білорусі – відео голів та огляд матчу

Динамо Брест поступилося БАТЕ (1:3) в 10 турі чемпіонату Білорусі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 10-й тур

Динамо Брест – БАТЕ – 1:3

Голи: Мілевський, 40 – Драгун, 31, Нехайчик, 73, Мілич, 80

Чинний чемпіон пропустив на 31-й хвилині, але ще в першому таймі Мілевський зрівняв рахунок. Екс-форвард збірної України по-футзальному вразив ворота БАТЕ з меж штрафного майданчика. Це 3 гол 35-річного нападника в поточному сезоні.

Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату

Втім, у другому таймі гості забили ще двічі та завдали Динамо вже 5 поразки у 10 турах. Саме БАТЕ очолює турнірну таблицю, набравши 22 очки. У Мілевського та Ко – 8 позиція (13 пунктів).

До слова, вже у неділю ці ж команди розіграють Кубок Білорусі. Пряма трансляція фіналу розпочнеться 24 травня о 17:00.

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