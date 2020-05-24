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БАТЭ и Динамо Брест разыгрывают Кубок Беларуси: Милевский и Нойок – в старте, Хачериди начал финал в запасе

16:30 199 Читати українською
БАТЭ и Динамо Брест разыгрывают Кубок Беларуси: Милевский и Нойок – в старте, Хачериди начал финал в запасе
БАТЭ – Динамо Брест: украинцы в финале Кубка Беларуси 24 мая 2020

БАТЭ встречается с Динамо Брест в финале Кубка Беларуси. Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди имеют шанс завоевать трофей.

Матч БАТЭ – Динамо Брест стартует в 17:00. Обе команды имеют в клубном музее по 3 завоеванных Кубка Беларуси. Динамо Брест и БАТЭ встречались в финале сезона 2017/18 – тогда динамовцы оказались сильнее со счетом 3:2. На прошлой неделе эти же команды выясняли сильнейшего в матче чемпионата – поединок завершился победой команды из Борисова.

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К слову, в полуфинале Милевский и Ко выбили Шахтер Юрия Вернидуба – именно команда из Солигорска была действующим обладателем титула.

В стартовом составе Динамо выйдут два украинца – Артем Милевский и Александр Нойок. Евгений Хачериди оказался в запасе.

БАТЭ – Динамо Брест: стартовые составы команд на финал Кубка Беларуси

БАТЭ:

Динамо Брест:

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Главное Украинцы за рубежом Мир Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский БАТЭ БАТЭ Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок
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