Баскські сепаратисти використали знаменитий "удар" Кантона у протестах проти Євро-2020

Не всі мешканці Іспанії в захваті від того, що країна прийматиме матчі чемпіонату Європи-2020. Деякі з них вирізняються оригінальним креативом.

Мешканці Країни Басків провели акцію протесту проти проведення у Більбао матчів Євро-2020. Місцева націоналістична організація розмістила постери із зображенням Еріка Кантона, який своїм легендарним ударом б'є в обличчя Серхіо Рамоса – капітана збірної Іспанії.

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"Скажи "Ні" чемпіонату Європи-2020. Не варто грати з Країною Басків", – написано на плакатах. Місцева влада вже засудила подібні акції, назвавши такі дії неприйнятними, повідомляє Marca.

Зауважимо, дідусь Кантона брав участь у війні в Іспанії у 1938 році, після чого переїхав до Франції. Можливо, саме тому легендарний француз і зображений на плакаті.

Нагадаємо, саме Більбао прийматиме матчі Євро-2020 за участю збірної Іспанії в груповому турнірі. Поєдинки пройдуть 15, 20 та 24 червня.

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