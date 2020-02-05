Бартомеу викликав на килим Абідаля через конфлікт із Мессі

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу вирішив втрутитися у заочне протистояння головної прими клубу Ліонеля Мессі та технічного секретаря Еріка Абідаля.

Бос "блаугранас" узявся гасити полум'я конфлікту всередині клубу, повідомляє RAC1.

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Бартомеу запланував зустріч із Абідалем на ранок середи. Серйозна розмова президента з технічним секретарем Барси відбудеться відразу після прильоту Бартомеу з ділової поїздки. Напередодні Абідаль дав інтерв'ю, у якому, серед іншого, назвав гравців Барселони причиною відставки Вальверде. Йому через соцмережі взявся відповісти Мессі, закликавши назвати конкретні імена.

Нагадаємо, що Ернесто Вальверде був відправлений у відставку 13 січня. Упродовж його перебування на Камп Ноу періодично з'являлася інформація про занадто серйозний вплив ветеранів команди на тренувальний процес.

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