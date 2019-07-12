Барселоні загрожує суд через трансфер Грізманна – Атлетіко має документи, які доводять неправомірність операції

Перехід Антуана Грізманна з Атлетіко в Барселону ризикує стати одним із найскандальніших трансферів у історії.

Керівництво мадридського Атлетіко володіє документами, які доводять, що Барселона уклала угоду з форвардом ще 9 березня, стверджує журналіст Marca Давід Санчес.

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Зауважимо, що 1 липня сума відступних за Грізманна знизилася з 200 млн євро до 120 млн. Сьогодні, 12 липня, адвокат форварда вніс 120 млн від імені Барселони за розірвання контракту між своїм клієнтом та Атлетіко.

Однак боси мадридського клубу стверджують, що повинні отримати на 80 млн євро більше, оскільки Барселона уклала угоду з Антуаном до 1 липня. "Матрацники" готові відстоювати свої інтереси в суді.

Нагадаємо, Грізманн оголосив про відхід з Атлетіко в середині травня. 28-річний француз виступав за мадридців з 2014 року.

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