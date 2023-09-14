У матчі з Реалом на футболках Барселони буде красуватися напис "Rolling Stones".

Після появи на футболках Барселони імен таких музичних виконавців як Drake і Rosalía, каталонський клуб готується "прорекламувати" легенд британського року – гурт Rolling Stones. Про це інформує RAC1.

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Ця подія трапиться в Ель Класіко в рамках домашнього матчу 11-го туру чемпіонату Іспанії. Ця зустріч із Реалом відбудеться 29 жовтня.

Зазначається, що колаборація Барселони з Rolling Stones стала можливою завдяки співпраці каталонського клубу зі Spotify. Музичний стримінговий сервіс хоче скористатися тим, що світовий реліз нового альбому гурту під назвою Hackneys Diamonds відбудеться 20 жовтня, за тиждень до гри.