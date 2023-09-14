В матче с Реалом на футболках Барселоны будет красоваться надпись "Rolling Stones".

После появления на футболках Барселоны имен таких музыкальных исполнителей как Drake и Rosalía, каталонский клуб готовится "прорекламировать" легенд британского рока – группу Rolling Stones. Об этом информирует RAC1.

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Это событие случится в Эль Класико в рамках домашнего матча 11-го тура чемпионата Испании. Эта встреча с Реалом состоится 29 октября.

Отмечается, что коллаборация Барселоны с Rolling Stones стала возможной благодаря сотрудничеству каталонского клуба со Spotify. Музыкальный стриминговый сервис хочет воспользоваться тем, что мировой релиз нового альбома группы под названием Hackneys Diamonds состоится 20 октября, за неделю до игры.