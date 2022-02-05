"Продовження контракту з Араухо? Це наш пріоритет. Рональд дає дуже багато. Це правда, і ми дуже задоволені його грою. Подивимося, чи зможе клуб домовитися з ним та з його агентом", – цитує Хаві Sport.es.

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Чинний контракт уругвайського захисника з каталонцями розрахований до літа 2023-го. Рональд приєднався до Барси з Бостоно Рівер за близько 5 млн євро.

У нинішньому сезоні Араухо провів 24 матчі, в яких відзначився двома голами.

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