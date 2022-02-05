"Продление контракта с Араухо? Это наш приоритет. Рональд дает очень много. Это правда, и мы очень довольны его игрой. Посмотрим, сможет ли клуб договориться с ним и с его агентом", – цитирует Хави Sport.es.

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Действующий контракт уругвайского защитника с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Рональд присоединился к Барсе из Бостоно Ривер за около 5 млн евро.

В нынешнем сезоне Араухо провел 24 матча, в которых отличился двумя голами.

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