Ежегодное исследование Deloitte Football Money League определило двадцатку клубов, которые больше других заработали в сезоне 2019/20.

Пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток на самые сильные в финансовом отношении футбольные клубы. Согласно расчетам аудиторско-консалтинговой компании Deloitte, 20 ведущих клубов с наибольшим оборотом в сезоне 2019/20 достигли общей выручки в 8,2 миллиарда евро. Это на 12% меньше, чем в предыдущем сезоне, когда был достигнут рекордный показатель в 9,3 миллиарда евро.

Барселона отчиталась об астрономических долгах – сумма превышает миллиард евро

По итогам сезона лидером продолжает оставаться каталонская Барселона с доходом в 715,1 млн евро. "Блаугранас" совсем немного опередили Реал, который разместился на второй строчке с суммой в 714,9 млн евро. На третье место, вытеснив Манчестер Юнайтед, поднялась мюнхенская Бавария – "Ротэн" заработали 634,1 млн евро. Закрывает топ-5 самых доходных клубов Ливерпуль.

Интересно, что в этом году в топ-20 попали российский Зенит и немецкий Айнтрахт, которые заменили Рому и Вест Хэм.

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