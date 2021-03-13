Вже цього літа у Вейналдума завершиться контракт з мерсисайдцями, а перемовини щодо нового зайшли в глухий кут. На фоні цього Барселона впевнена, що 30-річний хавбек Ліверпуля приєднається до них, повідомляє Football Insider.

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За інформацією джерела, справа щодо трансферу завершена на 95%. Сторони вже обговорили умови угоди, а сам Джорджініо нібито з дитинства мріяв пограти за "блаугранас". Ба більше, такий перехід був одним із пріоритетних для Рональда Кумана.

Нагадаємо, Вейналдум приєднався до "червоних" у 2016-му з Ньюкасла. З того часу нідерландець провів за Ліверпуль 225 матчів, в яких відзначився 22 голами та 16 результативними передачами.

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