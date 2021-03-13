Уже этим летом у Вейналдума завершится контракт с мерсисайдцами, а переговоры относительно нового зашли в тупик. На фоне этого Барселона уверена, что 30-летний хавбек Ливерпуля присоединится к ним, сообщает Football Insider.

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По информации источника, дело с трансфером завершено на 95%. Стороны уже обсудили условия соглашения, а сам Джорджиньо якобы с детства мечтал поиграть за "блаугранас". Более того, такой переход был одним из приоритетных для Рональда Кумана.

Напомним, Вейналдум присоединился к "красным" в 2016-м из Ньюкасла. С тех пор голландец провел за Ливерпуль 225 матчей, в которых отметился 22 голами и 16 результативными передачами.

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