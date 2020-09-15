У таборі Барселони вирішили завчасно підготуватись до сезону 2021/22.

Барселона спільно з дизайнерами Nike вже працює над розробкою нової форми, повідомляє Mundo Deportivo.

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Цікавий факт, що новинка від каталонського клубу буде презентована для сезону 2021/22. Екіпірування виконане у традиційних синьо-гранатових кольорах. Родзинкою форми буде великий хрест на лівій частині футболки, який символізує щит на гербі клубу.

Нагадаємо, Барса розпочне новий сезон матчем Прімери проти Вільяреала, який запланований на 27 вересня.

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