Каталонська Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала фотографії резервного комплекту ігрової форми на сезон-2020/21.

"Ви перетворили нас у Крістал Пелас для багатих": фанати Челсі розривають соцмережі реакцією на нову форму

Екіпірування виконано у рожевому кольорі з бірюзовими і чорними вставками – розробників надихали світанки та морські пейзажі.

Цікаво, що участь у презентації нового екіпірування взяв і аргентинський форвард Ліонель Мессі, який останні тижні тримав футбольних уболівальників у заручниках свого рішення про відхід з клубу. Днями він все-таки вирішив залишитись в команді ще на один сезон.

До слова, технічним спонсором каталонців є американська фірма Nike.

Іспанія – Україна: провал лідерів та новачка, динамівське підсилення – оцінки "синьо-жовтим" за приниження в Лізі націй