Барселона презентувала третій комплект форми – Мессі і Ко позували у рожевому екіпіруванні
"Блаугранас" представили черговий варіант "футбольних обладунків" на новий сезон.
Каталонська Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала фотографії резервного комплекту ігрової форми на сезон-2020/21.
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Екіпірування виконано у рожевому кольорі з бірюзовими і чорними вставками – розробників надихали світанки та морські пейзажі.
Цікаво, що участь у презентації нового екіпірування взяв і аргентинський форвард Ліонель Мессі, який останні тижні тримав футбольних уболівальників у заручниках свого рішення про відхід з клубу. Днями він все-таки вирішив залишитись в команді ще на один сезон.
До слова, технічним спонсором каталонців є американська фірма Nike.
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