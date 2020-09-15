В лагере Барселоны решили заблаговременно подготовиться к сезону 2021/22.

Барселона совместно с дизайнерами Nike уже работает над разработкой новой формы, сообщает Mundo Deportivo.

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Интересный факт, что новинка от каталонского клуба будет представлена для сезона 2021/22. Экипировка выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Изюминкой формы будет большой крест на левой части футболки, символизирующий щит на гербе клуба.

Напомним, Барса начнет новый сезон матчем Примеры против Вильярреала, который запланирован на 27 сентября.

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