Головний тренер Барселони Хаві вважає, що у команди є шанси виграти титул чемпіона Іспанії та Лігу чемпіонів.

"Ми боротимемося доти, доки в нас є математичні шанси. Ми на два очки наблизилися до Реала та Жирони. Не викинемо рушник і не відмовимося від боротьби за Ла Лігу, але це буде складно. Команда готова боротися.

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Ми багато розмовляємо. Потрібно діяти. У жодній грі не можна провалитися. Усі матчі, що залишилися, – фінали, якщо ми хочемо виграти Ла Лігу і Лігу чемпіонів", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Барселона наразі перебуває на третьому місці в турнірній таблиці з 54 балами. Від Реала, який перебуває на першій сходинці, каталонці відстають на вісім очок.

В першому матчі Ліги чемпіонів проти Наполі команда Хаві змогла здобути лише нічию (1:1).

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