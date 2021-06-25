Президент Барселони Жоан Лапорта має серйозний головний біль через фінансовий стан каталонців у разі підписання нового контракту з Ліонелем Мессі.

Прихід Агуеро, Депая, Еріка Гарсії та Емерсона, а також потенційне підписання нового контракту з Ліонелем Мессі, суттєво збільшить зарплатні відомості "блаугранас".

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Тепер перед президентом Барселони Жоаном Лапортою постане складне завдання. Як повідомляє Marca з посиланням на RAC1, каталонці мають звільнити близько 200 млн євро, які розраховані на зарплату гравців. Таким чином, "блаугранас" намагатимуться продати футболістів, які мають велику зарплатню та не потрапляють до планів Рональда Кумана. Іншим, напевне, доведеться погодитись на суттєве зменшення зарплати через фінансовий стан клубу.

Нагадаємо, минулий сезон Барселона завершила на третій сходинці Прімери, а також виграла Кубок Іспанії.

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