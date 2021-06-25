Барселона повинна провести чималу роботу для продажу гравців, які не входять в плани Рональда Кумана.

Після 4 трансферів і повернень з оренд "блаугранас" утримують на контракті аж 32 гравців. Регламент Ла Ліги обмежує заявку першої команди до 25 футболістів, тому Барсі потрібно позбутись 7 "дармоїдів", інформує Mundo Deportivo.

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Ще одна проблема – зарплата. Ла Ліга рекомендує обмежувати заробітки команди до 70% від загального доходу, а в каталонців цей показник складає астрономічні 110%. Вже відома перша потенційна жертва чистки – Ніцца готова викупити захисника Тодібо за 8,5 млн євро.

Нагадаємо, минулий сезон Барселона завершила на третій сходинці Прімери, а також виграла Кубок Іспанії.

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