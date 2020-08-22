"Якщо мене хочуть продати, то хай скажуть про це особисто": Суарес – про можливий відхід з Барселони

Нагадаємо, днями в іспанських ЗМІ з'явилася інформація про можливий відхід Луїса Суареса з Барселони. Новоспечений головний тренер "блаугранас" Рональд Куман начебто не бачить 33-річного уругвайця в оновленій команді та готовий попрощатися з бомбардиром, який є третім найкращим снайпером в історії Барси.

Суарес неоднозначно відреагував на чутки про свій можливий відхід з Барселони

"Забивати голи – цього недостатньо в Барселоні. Звісно, я чув про деякі імена гравців, що можуть піти з клубу, але наразі зі мною ніхто не розмовляв. Якщо клуб хоче надалі обходитися без мене, то було б добре, щоб мені сказали про це особисто, а не через пресу. Я провів у Барселоні 6 років – цього достатньо, щоб сказати мені свою думку. Безумовно, мій пріоритет – залишитися в Барсі, але якщо зі мною захочуть попрощатися, то я прийму це.

Також я згоден бути запасним, адже прийму будь-яку роль від нового тренера. Хоча вважаю, що можу ще принести користь команді. З Рональдом Куманом я ще не розмовляв.

Ми всі несемо відповідальність за те, що трапилося в Лісабоні (2:8 від Баварії – прим.). Це був один з тих днів, колись щось пішло не так. Ми не знали, як виправити ситуацію. Можливо, десь свою роль зіграв незвичний формат ЛЧ, але це не може бути виправданням", – цитує Суареса El Pais.

Зауважимо, уругваєць виступає за Барселону з 2014 року. В сезоні 2019/20 Луїс забив 21 гол у 36 матчах всіх турнірів. Його контракт розрахований до літа наступного року.

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