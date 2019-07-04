Барселона визначилась з ціною за Неймара – ПСЖ хоче значно більше

Барселона та ПСЖ ніяк не можуть домовитись щодо трансферу Неймара.

ПСЖ просить за Неймара 250 млн євро, але рада директорів Барселони не хоче платити більше 170-180 млн, передає Marca.

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За інформацією видання, Барселона майже напевно включить в угоду Філіппе Коутінью або Усмана Дембеле, щоб оплатити трансфер Неймара.

Раніше повідомлялось, що зірковий форвард погодився перейти в Барселону і готовий на усе, аби цей трансфер став реальністю.

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