Барселона визначилась з майбутнім Малкома

Бразилець Малком може покинути Камп Ноу у це міжсезоння.

Керівництво Барселони хоче продати 22-річного вінгера, інформує Sport.es.

Барселона отримає щедру пропозицію від Евертона щодо трансферу Малкома

Бразилець мав обмежену кількість ігрового часу у сезоні 2018/19, а трансфер Антуана Грізманна лише додасть конкуренції в зірковій атаці "блаугранас". Саме тому Малкому варто пошукати нову команду, де він зможе стати гравцем основи. Виручені за вінгера кошти Барселона витратить на підсилення інших позицій.

Барселона націлилася на Фірпо – вихованці "блаугранас" можуть стати частиною угоди

Нагадаємо, минулого літа чемпіони Іспанії купили Малкома у Бордо за 41 мільйон євро.