Барселона визначилась з майбутнім Малкома

Україна — 12:11 244
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Юрченко офіційно став гравцем Зорі
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"Після слів Фергі я просидів на заправці півтори години": брутальний Яп Стам, який з Шевченком програв легендарний фіналСвіт — 12:00 303
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"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?Овертайм — 11:00 2036
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