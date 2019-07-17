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Барселона визначилась з майбутнім Малкома

11:25 452 Читать на русском
Барселона визначилась з майбутнім Малкома
Малком / Getty Images

Бразилець Малком може покинути Камп Ноу у це міжсезоння.

Керівництво Барселони хоче продати 22-річного вінгера, інформує Sport.es.

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Бразилець мав обмежену кількість ігрового часу у сезоні 2018/19, а трансфер Антуана Грізманна лише додасть конкуренції в зірковій атаці "блаугранас". Саме тому Малкому варто пошукати нову команду, де він зможе стати гравцем основи. Виручені за вінгера кошти Барселона витратить на підсилення інших позицій.

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Нагадаємо, минулого літа чемпіони Іспанії купили Малкома у Бордо за 41 мільйон євро.

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