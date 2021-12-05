Вінгер "блаугранас" Усман Дембеле має не надто багато часу для ухвалення важливого рішення щодо майбутнього.

Барселона планує зробити останню спробу втримати француза. Для цього клуб готує фінальну пропозицію щодо нового контракту і хоче отримати відповідь до 31 грудня, повідомляє Diario Sport.

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Якщо Дембеле не погодиться підписувати угоду, це буде сигналом для клубу про його майбутній відхід. Наразі основною проблемою щодо продовження співпраці є фіксована зарплата. "Блаугранас" пропонують нинішню ставку, але з величезними бонусами за досягнення окремих цілей.

До слова, нинішній контракт Усмана з Барселоною розрахований до літа 2022-го. У поточному сезоні через травми Дембеле провів чотири неповні матчі.

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