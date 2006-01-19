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Тухель прокоментував ситуацію з Рабйо

15:23 196 Читать на русском
Тухель прокоментував ситуацію з Рабйо
Адріен Рабйо та Томас Тухель / Фото: ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель запевняє, що попри всі проблеми Рабйо залишається професіоналом.

"Склалася непроста ситуація для Рабйо. Він не перший футболіст, який зіткнувся з такою ж проблемою, але він працює і залишається професіоналом.

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Цього я від нього і чекаю. Упевнений, так буде і далі. Нам всім потрібно залишатися професіоналами.

Решта гравців в курсі. Звичайно, це складна ринкова ситуація. Рабйо – футболіст ПСЖ, і може трапитися що завгодно.

В першу чергу, це відносини між клубом і гравцем", – цитує Тухеля Marca.

Теги
Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Томас Тухель Томас Тухель
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