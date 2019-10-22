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Барселона виплатила Атлетіко компенсацію за Грізманна – команди узгодили ще 5 потенційних трансферів

09:34 910 Читать на русском
Барселона виплатила Атлетіко компенсацію за Грізманна – команди узгодили ще 5 потенційних трансферів
Антуан Грізманн / Фото ФК Барселона

Барселона та Атлетіко вирішили "закопати сокиру війни" щодо непорозумінь у трансфері Антуана Грізманна.

Атлетіко отримав від каталонського клубу додатково 15 млн євро (до 120 млн, які були раніше) за форварда Антуана Грізманна, повідомляє Marca.

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Також клуби уклали угоду, за якою Барселона матиме право першого викупу 5-ти гравців "матрацників", серед яких лідери команди – Сауль Ньїгес та Хосе Хіменес.

Нагадаємо, влітку Барса придбала Грізманна у Атлетіко за 120 млн євро. Мадридці запевняли, що Барселона порушила трансферні правила, домовляючись із французом і вимагала додатково виплатити ще 80 млн.

В поточному сезоні Ла Ліги Грізманн провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Трансфери Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес Хосе Хіменес Хосе Хіменес Атлетіко Атлетіко
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