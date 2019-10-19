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Грізманн відзначив покращення своєї взаємодії з Мессі та Суаресом – зіркове тріо Барселони розірвало Ейбар

17:41 347 Читать на русском
Грізманн відзначив покращення своєї взаємодії з Мессі та Суаресом – зіркове тріо Барселони розірвало Ейбар
Грізманн, Мессі та Суарес / Твіттер Барселони

Нападник Барселони Антуан Грізманн прокоментував виступ команди у матчі 9 туру Прімери проти Ейбара.

 
Антуан Грізманн 13’
Ліонель Мессі 58’
Луїс Суарес 66’
13’ Антуан Грізманн
58’ Ліонель Мессі
66’ Луїс Суарес

"Було важливо набрати три очки, адже після ігор збірних завжди важко грати на виїзді. Ми провели хорошу гру, а тепер потрібно думати про Лігу чемпіонів.

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Що стосується гольового пасу від Лангле, то ми знали, що Ейбар високо пресингує, тому я просив його запускати м'яч на мене, як тільки буде можливість. Умтіті повернувся таким сильним, наче у нього і не було травм.

У нашого тріо з Мессі та Суаресом будуть матчі кращі ніж цей, будуть і гірші. Ми потроху пізнаємо один одного і будемо рухатися вперед", – цитує Грізманна Mundo Deportivo.

Нагадаємо, кожен із зіркових форвардів Барселони відзначивася по одному голу, що принесло впевнену перемогу над Ейбаром (3:0).

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Антуан Грізманн Антуан Грізманн Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Ейбар - Барселона
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