Грізманн відзначив покращення своєї взаємодії з Мессі та Суаресом – зіркове тріо Барселони розірвало Ейбар

Нападник Барселони Антуан Грізманн прокоментував виступ команди у матчі 9 туру Прімери проти Ейбара.

"Було важливо набрати три очки, адже після ігор збірних завжди важко грати на виїзді. Ми провели хорошу гру, а тепер потрібно думати про Лігу чемпіонів.

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Що стосується гольового пасу від Лангле, то ми знали, що Ейбар високо пресингує, тому я просив його запускати м'яч на мене, як тільки буде можливість. Умтіті повернувся таким сильним, наче у нього і не було травм.

У нашого тріо з Мессі та Суаресом будуть матчі кращі ніж цей, будуть і гірші. Ми потроху пізнаємо один одного і будемо рухатися вперед", – цитує Грізманна Mundo Deportivo.

Нагадаємо, кожен із зіркових форвардів Барселони відзначивася по одному голу, що принесло впевнену перемогу над Ейбаром (3:0).

Барселона на виїзді розгромила Ейбар та очолила турнірну таблицю Прімери