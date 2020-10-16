Форвард Барселони Ліонель Мессі нагадав, що він турбується не лише за футбол.

"Освіта – основа всього. Для тих, хто найбільше цього потребує, важливо зберегти всі основні послуги в умовах пандемії – водопостачання, електрику, а також базові продукти харчування.

"Мессі не відчуватиме проблем в іншому клубі", – екс-гравець Барселони поділився досвідом з аргентинцем

Нерівність – одна з найбільших проблем нашого суспільства, і ми повинні боротися, щоб виправити це якомога швидше", – сказав Мессі в інтерв'ю журналу La Garganta Poderosa.

Нагадаємо, влітку у Каталонії розгорівся скандал через бажання Ліонеля покинути Барсу, але керівництво не відпустило свою головну зірку.

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