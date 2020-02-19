Барселона узгодила контракт з новим форвардом, – ЗМІ

Барселона домовилась щодо трансферу нападника, який повинен компенсувати втрати в атакувальній лінії.

Форвард Леганеса Мартін Брейтвейт відтепер захищатиме кольори Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

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Сторони вже підписали усі необхідні документи і навіть повідомили Ла Лігу про трансфер. За інформацією видання, каталонці заплатили за 28-річного данця 18 млн євро. Офіційно новоспечений нападник Барси буде представлений 20 лютого.

У поточному сезоні Прімери Брейтвейт провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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