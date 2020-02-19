toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ ТОТТЕНХЕМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТАР - БЕНФІКА

Барселона узгодила контракт з новим форвардом, – ЗМІ

19 лютого 22:32 1410 Читать на русском
Барселона узгодила контракт з новим форвардом, – ЗМІ
Мартін Брейтвейт та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Барселона домовилась щодо трансферу нападника, який повинен компенсувати втрати в атакувальній лінії.

Форвард Леганеса Мартін Брейтвейт відтепер захищатиме кольори Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона найняла компанію, щоб заплямувати репутацію власних зірок у соцмережах – великий скандал

Сторони вже підписали усі необхідні документи і навіть повідомили Ла Лігу про трансфер. За інформацією видання, каталонці заплатили за 28-річного данця 18 млн євро. Офіційно новоспечений нападник Барси буде представлений 20 лютого.

У поточному сезоні Прімери Брейтвейт провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно

blog_ava
Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе
19 лютого
11627
Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Леганес Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
8
хв
Шахтар
19:55
Бенфіка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук